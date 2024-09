O encontro, com início às 17:30 locais (13:30 em Lisboa), realiza-se na Humo Arena, na cidade de Tashkent, capital do Uzbequistão, país anfitrião desta edição da competição, e contará com a arbitragem principal do australiano Ryan Shepheard, sendo seguido pelo embate entre Tajiquistão e Marrocos, as outras seleções que integram o Grupo E.

Campeões mundiais em 2021, na Lituânia, a que acresce o bicampeonato europeu em 2018 e 2022, Portugal vai disputar a 10.ª edição de um Mundial de futsal sendo o 'alvo a abater', com o Panamá a ser a primeira seleção a tentar contrariar esse favoritismo.

A equipa das 'quinas' apenas defrontou os panamenhos por uma vez, também na fase de grupos de um Mundial, em 2016, na Colômbia, num duelo que ficou marcado pela maior goleada até ao momento de Portugal em todas as edições, ao triunfar por 9-0.

Passados oito anos, o Panamá evoluiu muito, como foi alertando o selecionador Jorge Braz, bem como vários jogadores, nos dias que antecederam a partida, sendo os atuais campeões da CONCACAF, que reúne todas as seleções da América do Norte e Central.

Também hoje irá decorrer a ronda inicial do Grupo F, que irá opor o Irão à Venezuela e a Guatemala à França, realizando-se no Complexo de Desportos Universal de Bukhara.

