"Objetivos distintos" para os 12 portugueses no Troféu Princesa Sofia de vela

Palma de Maiorca, Espanha, 29 mar 2025 (Lusa) -- A Federação Portuguesa de Vela (FPV) vai apresentar-se em cinco classes no Troféu Princesa Sofia, com os 12 atletas em Palma de Maiorca com "objetivos distintos" para a missão Los Angeles2028.