O defesa central, de 37 anos, estava ausente da competição desde 15 de setembro de 2023, quando sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, ao oitavo minuto da vitória 'azul e branca' na visita ao Estrela da Amadora (1-0), da quinta jornada da edição 2023/24 da I Liga.

Marcano, que foi dado como apto em 04 de janeiro de 2025, mas apenas hoje vai fazer o seu regresso à competição, chegou mesmo a ser submetido a duas intervenções cirúrgicas na última temporada.

Para a visita ao Arouca, Marcano, o defesa com mais golos ao serviço do FC Porto (30), vai ser um dos três centrais na equipa treinada por Martín Anselmi, ao lado do argentino Nehuén Peréz e do brasileiro Otávio.

O FC Porto, terceiro classificado, com 47 pontos, visita o Arouca, 12.º, às 18:00, numa partida que será arbitrada por João Gonçalves, da Associação de Futebol do Porto.

