Um dia após o Crystal Palace superar o Aston Villa por 3-0, atingindo a terceira final do seu historial, depois das de 1990 e 2016, os pupilos de Pep Guardiola impuseram-se com golos dos defesas Rico Lewis, ao segundo minuto, e do croata Josko Gvardiol, aos 51, antes da reação adversária ter batido, por três vezes, no mesmo poste.

Com Rúben Dias, Matheus Nunes e Bernardo Silva a titulares, o City dominou claramente a primeira parte no Wembley de Londres, sendo bafejado pela sorte na segunda.

Foi logo no segundo minuto que, na sequência de ataque rendilhado, Kovacevic assistiu Rico Lewis que, à entrada da área, rematou rasteiro, fora do alcance do guarda-redes.

As dificuldades do Notthigham Forest na primeira parte ficaram bem expressas nos 75% posse de bola do seu adversário, igualmente com vantagem de 6-0 em remates.

A sorte do jogo poderia ter mudado no primeiro lance da etapa complementar, contudo, Anthony Elanga, isolado na cara do guarda-redes, atirou ao lado.

Mais eficaz o seu rival, que, na sequência de canto, viu Josko Gvardiol saltar mais que todos e cabecear para golo.

Aos 65, Morgan Gibbs-White, com o pé esquerdo, sem deixar cair, no limite da área, fez tremer a trave, gorando-se a oportunidade de reentrar na discussão do resultado

Aos 70, e fruto de pressão ofensiva, Morgan Gibbs-White recuperou o esférico na área, tirou o guarda-redes do caminho e atirou para a baliza deserta, porém acertou no segundo poste.

O desespero de Nuno Espírito Santo ganhou contornos ainda mais dramáticos aos 80, quando o poste do costume, o direito de Ortega, recebeu novo remate, agora do nigeriano Taiwo Awoniyi, dois minutos antes de Jota Silva entrar em jogo, impotente para inverter o resultado negativo.

O Arsenal é a equipa com mais títulos, com 14, seguido do Manchester United, com 13, Liverpool, Chelsea e Tottenham, com oito, enquanto ao Manchester City tem sete e o Crystal Palace procura o seu primeiro troféu.

