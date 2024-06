Derrotado pelas 'encarnadas' no ano passado, por 31-30, o conjunto madeirense vai regressar ao jogo decisivo, após uma partida em que 'derrubou' o equilíbrio dos primeiros 20 minutos para alcançar uma vitória confortável sobre a equipa de Vila Nova de Gaia, na 'final four', a decorrer no Pavilhão Municipal de Santo Tirso.

Vice-campeãs nacionais, as madeirenses tiveram de esperar pelo oitavo minuto para a primeira vantagem superior a um golo (6-4), frente a um Almeida Garrett robusto o suficiente na defesa para prolongar os ataques contrários, e capaz de encontrar linhas de passe para a pivô Sofia Ferreira, a melhor marcadora do encontro, com oito golos.

As equipas mantiveram-se coladas no marcador até ao último terço da primeira parte, fase do desafio em que a maior facilidade de remate e a constante mobilidade do Madeira SAD, com algumas trocas de posições entre jogadoras, começou a fazer a diferença.

A equipa do Funchal chegou ao intervalo a vencer por 17-11, depois de um parcial de 5-1 nos últimos nove minutos, e dilatou a vantagem na segunda parte, com Patrícia Rodrigues e Maria Duarte a cotarem-se como as suas melhores marcadoras, com seis golos cada.

Recordista da Taça de Portugal, com 19 edições conquistadas, o Madeira SAD defronta o Benfica, formação que eliminou hoje o Colégio de Gaia, por 35-23, na final agendada para as 15:00 de domingo.

Jogo no Pavilhão Municipal de Santo Tirso.

Almeida Garrett -- Madeira SAD, 21-35.

Ao intervalo: 11-17.

Sob arbitragem de Hugo Xavier e Alexandre Bragança, as equipas alinharam e marcaram:

- Almeida Garrett (21): Mariana Silva (gr), Leonor Gonçalves (5), Bárbara Mendes (4), Ângela Pessoa (3), Rafaela Vieira, Luana Jesus e Sofia Ferreira (8). Jogaram ainda Leonor Antunes (1), Sara Moutinho, Júlia Figueira, Filipa Galvão, Rita Lello (gr), Marcela Aguiar (gr) e Inês Braga.

Treinador: Luís Santos.

- Madeira SAD (35): Isabel Góis (gr), Neide Duarte (5), Patrícia Rodrigues (6), Giovana Moniz (2), Maria Duarte (6), Marilene Domingos (1) e Emiliana Heilmann. Jogaram ainda Ivana Mitrovic (2), Mina Mandic (gr), Beatriz Barros (4), Sheila Langa (4), Helen Nascimento (3), Francisca João (2), Catarina Silva e Carlota Santos (gr).

Treinador: António Florido.

Assistência: Cerca de 100 espetadores.

TYME // PFO

Lusa/Fim