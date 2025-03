O líder, campeão em título, entra em campo apenas no domingo, a partir das 18:00, um dia depois de o Benfica, que está atrás na classificação, a três pontos, mas com menos um encontro disputado, jogar no Estádio da Luz com o Nacional (18:00).

As 'águias' vão terminar esta jornada ainda com essa diferença de um jogo para o Sporting, respeitante à 24.ª jornada, tendo em conta que a visita ao Gil Vicente está marcada apenas para 28 de março.

Na ronda 25, o Benfica tem compromisso teoricamente acessível perante o Nacional, e, em caso de vitória, pode colocar alguma pressão no Sporting, que terá, à partida, um adversário capaz de lhe criar maiores problemas.

Ainda assim, os 'encarnados' chegam à ronda depois de teste difícil na Liga dos Campeões, em casa com o FC Barcelona.

Já o Sporting, fora da prova milionária, continua a tentar gerir vários problemas físicos no plantel, mas com a nota muito positiva de poder voltar a contar com o médio Morita e a ter Viktor Gyökeres de regresso aos melhores momentos.

O goleador sueco, que teve de ser gerido fisicamente nos últimos tempos, parece de regresso aos golos e voltou a fazer estragos na última jornada, com um 'bis' ao Estoril Praia e com a capacidade de esticar o jogo leonino, atemorizando as defesas contrárias.

O Casa Pia, sexto, poderá, mesmo assim, ser exigente teste aos campeões nacionais, num momento em que a equipa não perde em casa para o campeonato desde o final de agosto, com quatro empates e seis vitórias, uma das quais com o Benfica (3-1).

Sporting de Braga e FC Porto, quarto e terceiro, respetivamente, defrontam-se em Braga, no sábado (20:30), em jogo 'grande' que pode ser crucial nas contas futuras e quando os 'dragões' estão a seis pontos da liderança e com apenas mais três do que os 'arsenalistas'.

Para o FC Porto a luta faz-se em duas frentes, na sua ainda candidatura ao título, mas também em relação ao terceiro lugar e à proximidade do Sporting de Braga, que na última jornada ficou um pouco para trás, ao perder na visita ao Rio Ave.

A 25.ª jornada abre na sexta-feira, com o Estrela da Amadora, em zona de perigo, situado no 16.º (do play off de manutenção), a receber o Gil Vicente, 15.º e com menos um jogo, e quando as duas equipas têm os mesmos 22 pontos.

O fecho da ronda está agendado para quatro dias depois, na segunda-feira, também entre dois emblemas praticamente 'colados', com o Famalicão (nono, 31 pontos) a receber o Rio Ave (10.º, 20), em jogo com início às 20:15.

Programa da 25.ª jornada:

- Sexta-feira, 07 mar:

Estrela da Amadora -- Gil Vicente, 20:15.

- Sábado, 08 mar:

AVS -- Arouca, 15:30.

Estoril Praia -- Farense, 18:00.

Benfica -- Nacional, 18:00.

Sporting de Braga -- FC Porto, 20:30.

- Domingo, 09 mar:

Santa Clara -- Moreirense, 15:30.

Casa Pia -- Sporting, 18:30.

Boavista -- Vitória de Guimarães, 20:30.

- Segunda-feira, 10 mar:

Famalicão -- Rio Ave, 20:15.

