Os golos marcados pelo neerlandês Xavi Simons, aos 20 minutos, e o húngaro Willi Orban, aos 37, resolveram a questão a favor do Leipzig ainda antes do intervalo e destacaram a equipa do avançado português André Silva - que não saiu do banco de suplentes -- no topo da Bundesliga.

O Leipzig detém dois pontos de vantagem sobre o Friburgo, segundo colocado, que se impôs por 3-1 na receção ao Augsburgo, e três sobre Bayern Munique e Bayer Leverkusen, vencedor por 2-1 do embate em casa com o Eintracht Frankfurt, mas pode voltar a receber ainda hoje a companhia dos bávaros.

Recordista de títulos na Alemanha, com 32 troféus conquistados, o Bayern Munique, um dos adversários do Benfica na renovada Liga dos Campeões, recebe ainda hoje o Estugarda e pode recolocar-se a par do Leipzig, que estará no caminho do Sporting na 'Champions'.

A equipa de Munique foi ultrapassada pelo Friburgo e igualada pelo campeão em exercício, que esteve a perder com o Frankfurt, mas regressou aos triunfos na prova -- após dois empates seguidos - graças aos golos marcados por Robert Andrich, aos 25 minutos, e o nigeriano Victor Boniface, aos 72.

Boniface redimiu-se de uma grande penalidade desperdiçada aos nove minutos, ainda antes de o egípcio Omar Marmoush inaugurar o marcador, aos 16, precisamente através de um castigo máximo, o que lhe permitiu reforçar o estatuto de melhor marcador da Bundesliga, com nove remates certeiros.

O Hoffenheim, próximo adversário do FC Porto na Liga Europa e que também defrontará o Sporting de Braga na segunda prova continental de clubes, passou por alguns sobressaltos para regressar aos triunfos no campeonato germânico, na receção ao lanterna-vermelha Bochum, por 3-1.

Os tentos do croata Andrej Kramaric, aos 11 minutos, e de Marius Bulter, aos 65, pareciam encaminhar o Hoffenheim para uma tarde tranquila, mas os visitantes reduziram aos 76, por intermédio do costa-riquenho Cristian Gamboa, e poderiam ter empatado 89, se Lukas Daschner tivesse concretizado um penálti.

Depois do susto, o Hoffenheim, que subiu ao 14.º lugar, ainda aumentou a vantagem, aos 90+3 minutos, através do bósnio Haris Tabakovic, voltando a festejar na Bundesliga, na qual apenas tinha vencido na primeira jornada, tendo perdido quatro dos cinco jogos seguintes.

