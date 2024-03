"O Académico de Viseu anuncia a todos os seus sócios, adeptos e simpatizantes a renovação do contrato do jogador Igor Milioransa", estendendo até 2027 um contrato que era válido até 30 de junho de 2025, pode ler-se na nota de imprensa do clube viseense.

Igor Milioransa tem 27 anos e chegou a Viseu em 2021, por empréstimo dos brasileiros do Grémio Anápolis, alinhando na época de estreia no futebol europeu em 27 partidas oficiais pelo clube, o que levou a SAD beirã a avançar para a compra dos direitos desportivos do atleta.

"É um sentimento de muita felicidade, é um clube pelo qual tenho um carinho muito especial e que me abriu as portas na Europa", disse, citado pela comunicação do clube, acrescentando estar "muito feliz" em Viseu e que a renovação "foi fácil", num clube em que sente "um carinho especial" por parte dos adeptos academistas.

Habitual titular no lado esquerdo da defesa, Igor Milioransa conta com a participação em 87 partidas oficiais ao serviço do atual oitavo lugar da II Liga de futebol, com 37 pontos em 26 jornadas na competição.

