Na conferência de imprensa de antevisão ao encontro, Ian Cathro deixou a garantia de que o Estoril Praia mantém a atitude competitiva e objetivos coletivos como incentivo para receber o Benfica, candidato ao título nacional.

"Acho que é difícil jogar contra o Estoril e o que é mais importante para mim é ter objetivos e nós temos vários, porque também nós queremos crescer e não numa época só. E esses objetivos são nossos, não temos de os dizer a toda a gente, mas são nossos e com tempo, a médio prazo e longo prazo também, e conseguimos um dos nossos objetivos, que acho que é o primeiro passo neste Estoril diferente, que é garantir um lugar nos 10 primeiros. Depois disso, vais para a cama, acordas e vais atrás do próximo, e é o que vamos fazer", explicou.

Apesar de o adversário ser o Benfica, favorito à partida, o técnico estorilista recusou a ideia de abdicar de discutir o domínio do jogo e do seu resultado, propondo-se a ganhar "todos os minutos" do mesmo.

"Queremos tentar ganhar todos os minutos do jogo. Não vou falar apenas nos primeiros 15 ou nos últimos 15. Vamos focar no primeiro minuto e tentar ganhá-lo. Depois disso, vamos tentar ganhar o segundo minuto e só vamos acabar quando o árbitro apitar", assegurou, determinado.

Ian Cathro optou por não valorizar em demasia a importância do encontro para as contas do campeonato ou o mediatismo de receber o Benfica, apontando para o Estoril Praia e a missão que terá a cumprir.

"Estamos a falar deste jogo porque é o próximo, é amanhã [sábado], e queremos fazer um grande jogo, que os nossos adeptos desfrutem do que a equipa faz no campo", propôs o escocês, focado em si e na equipa que comanda.

Por fim, Ian Cathro não se mostrou deslumbrado perante a perspetiva de poder fazer história para o Estoril Praia, com a segunda vitória sobre o Benfica no Estádio António Coimbra da Mota, em jogos a contar para o campeonato.

"Não. Posso dizê-lo com honestidade absoluta porque não olho para essas coisas. Nem sabia disso, talvez pelo facto de ser estrangeiro, não tenha algum conhecimento que um português poderia ter", assumiu, pouco interessado nesse facto histórico.

O Estoril Praia não vai contar com Wagner Pina e Jordan Holsgrove, ambos castigados, e Xeka, lesionado, três ausências de vulto sobre as quais o técnico estorilista reagiu dizendo que "jogarão outros" nos respetivos lugares.

O Estoril Praia, oitavo classificado, com 42 pontos, recebe, às 20:30 de sábado o Benfica, que com 75 pontos partilha a liderança com o Sporting, em encontro da 32.ª jornada da I Liga, com arbitragem de João Gonçalves, da associação do Porto.

RBYR/DYRP // PFO

Lusa/Fim