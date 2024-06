A pouco menos de duas semanas do arranque da competição, que vai decorrer nos Estados Unidos, as duas formações encontraram-se no Texas, com o selecionador Dorival Júnior a apostar de início no avançado do FC Porto, que realizou o seu primeiro encontro com a 'canarinha'.

Andreas Pereira (cinco minutos) e Gabriel Martinelli (54) marcaram para os brasileiros, só que os mexicanos conseguiram chegar ao empate, com tentos de Julián Quiñones (73) e Guillermo Martínez (90+3).

Contudo, o jovem Endrick, de 17 anos, novo reforço do Real Madrid, que tinha sido lançado no jogo aos 61 minutos, juntamente com o portista Pepê, garantiu o triunfo do 'escrete', aos 90+6, marcando pela terceira partida seguida, depois de este ano também 'faturado' diante da Inglaterra (1-0) e da Espanha (3-3).

O outro jogador do FC Porto convocado pelo Brasil para a Copa América, o lateral esquerdo Wendell, não saiu do banco de suplentes.

O Brasil integra o Grupo D da Copa América, juntamente com Paraguai, Costa Rica e Colômbia, tendo estreia marcada com os costa-riquenhos, em 24 de junho, enquanto o México vai disputar o Grupo B, com Jamaica, Equador e Venezuela, sendo que o primeiro duelo será com os jamaicanos, em 22 de junho.

A Copa América realiza-se entre 20 de junho e 14 de julho, nos Estados Unidos.

