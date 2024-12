Gonçalo Inácio estava escalado para o 'onze' inicial, mas acabou por não alinhar devido a problemas físicos sentidos no aquecimento, enquanto Eduardo Quaresma foi substituído ainda na primeira parte depois de um choque violento com um adversário.

No treino realizado hoje em Bruges, na Bélgica, os dois defesas centrais estiveram ausentes, enquanto os titulares realizaram trabalho de recuperação na unidade hoteleira em que a comitiva se encontra e os restantes jogadores trabalharam no Jan Breydelstadion.

Ausentes das opções de João Pereira estão também Nuno Santos, Pedro Gonçalves, Daniel Bragança e Morita, todos devido a problemas físicos.

Na terça-feira, os 'leões', orientados pelo técnico João Pereira, sofreram a quarta derrota consecutiva em todas as provas, num jogo em que se adiantaram no marcador com golo de Geny Catamo, logo aos três minutos, mas permitiram a reviravolta da formação belga, com um autogolo de Eduardo Quaresma, aos 24, e um tento de Casper Nielsen, aos 84.

Depois das derrotas frente a Arsenal (5-1), também na 'Champions', e Santa Clara (1-0) e Moreirense (2-1), ambas na I Liga, o técnico João Pereira apenas venceu um dos cinco jogos em que orientou a equipa depois de substituir Ruben Amorim, que seguiu para os ingleses do Manchester United, logo na estreia, frente ao Amarante (6-0), na Taça de Portugal, perdendo os restantes encontros.

O Sporting, que prepara a receção de sábado ao Boavista, da 14.ª jornada da I Liga, regressa ainda hoje a Portugal e volta a treinar na quinta-feira na Academia em Alcochete.

AJO // AO

Lusa/Fim