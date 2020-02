Cristiano Ronaldo continua a marcar e abre caminho a vitória da 'Juve' Um golo de Cristiano Ronaldo, pelo seu 11.º jogo consecutivo na Série A Italiana de futebol, abriu hoje caminho à Juventus para a vitória em casa da SPAL (2-1), na 25.ª jornada do campeonato. desporto Lusa desporto/cristiano-ronaldo-continua-a-marcar-e-abre_5e5181fcd617441277b3a793





O internacional português, de 35 anos, marca sucessivamente no campeonato desde a 14.ª jornada, em 01 de dezembro, com 16 golos numa série de 11 jogos em que alinhou, tendo ficado de fora, por opção técnica, na última ronda, com o Brescia (2-0).

O português já igualou o seu melhor registo na Série A, tendo 21 golos, os mesmos que marcou no campeonato na sua época de estreia em Itália, em 2018/19.

Esta temporada segue na segunda posição entre os goleadores, atrás de Ciro Immobile, que tem 26 golos e menos um jogo, numa ronda em que a Lazio, vice-líder no campeonato, visita no domingo o Génova.

Hoje, em Ferrara, Cristiano Ronaldo abriu o marcador aos 39 minutos, a passe de Quadrado, e Ramsey fez o 2-0 aos 60 minutos. Aos 69, Petagna ainda alimentou esperanças para a SPAL, mas o resultado não sofreria alterações.

A 'Juve' lidera o campeonato, com 60 pontos, mais quatro do que a Lazio, mas com menos um jogo disputado pelos romanos.

Também hoje, na 25.ª jornada, o Bolonha e a Udinese empataram a 1-1, com os primeiros a serem 10.ºs classificados, e os segundos a estarem no 15.º lugar, cinco pontos acima da linha de descida de divisão.

RPM // VR

Lusa/Fim