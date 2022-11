Durante a sessão do congresso da organização, no sábado, 83 federações apresentaram um voto válido, com 69 votos a favor, 11 contra e três abstenções, disse em comunicado a UIPM.

Introduzido nos Jogos Olímpicos de Estocolmo, em 1912, por Pierre de Coubertin, o pentatlo moderno é um evento por pontos que inclui as modalidades de equitação, esgrima, natação, tiro e corrida, que foi idealizado para identificar o atleta mais completo.

"Não estamos a esquecer o nosso passado, a nossa herança, mas o nosso objetivo é o futuro", disse no comunicado o presidente da UIPM, Klaus Schormann.

"É muito importante que os nossos membros votantes tenham hoje [sábado] dado um forte mandato para que a corrida de obstáculos seja integrada no nosso evento multimodalidades olímpico", acrescentou Schormann.

Por enquanto, o pentatlo moderno não tem presença garantida nos Jogos Olímpicos de 2028, em Los Angeles, nos Estados Unidos, assim como o boxe e o levantamento de peso, que não estão incluídos na lista dos 28 desportos olímpicos previstos para o evento.

A escolha de uma nova disciplina para substituir a equestre surge após o escândalo causado durante os Jogos Olímpicos de Tóquio2020, realizados em 2021, em que um cavalo, Saint Boy, foi maltratado pelo seu cavaleiro e treinador.

A alemã Annika Schleu, que na altura se encontrava na liderança da competição, usou de violência para controlar o cavalo Saint Boy, que lhe tinha sido sorteado, conforme as regras, uma especificidade que levanta também questões de justiça entre concorrentes.

O pentatlo moderno, o boxe e o levantamento do peso podem ainda ser incluídos no programa de Los Angeles2028 na sessão do Comité Olímpico Internacional (COI) de 2023, se prometerem reformas suficientes, explicou o presidente do COI, Thomas Bach, em dezembro de 2021.

