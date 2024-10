Moreira marcou aos 57, 75 e 82 minutos, resolvendo para a equipa da I Liga uma partida que tinha chegado ao intervalo sem golos, antes de Max Svensson (84 e 90+1, de grande penalidade) consumar a goleada frente à equipa que milita na Série D do Campeonato de Portugal.

A equipa do concelho do Seixal, que na eliminatória anterior tinha vestido a 'capa' de 'tomba gigantes', ao eliminar o Felgueiras (1-0), da II Liga, ficou pelo caminho, enquanto os 'gansos' seguem em frente para a quarta eliminatória da prova 'rainha' do futebol português.

Ainda na primeira parte, o Casa Pia desperdiçou uma oportunidade soberana para se adiantar no marcador, aos 18 minutos, através de uma grande penalidade, quando o guarda-redes Diego Andrade deteve os remates de Cassiano e a recarga de Nuno Moreira.

Moralizado pela intervenção do seu 'guardião', o Amora cresceu na partida e conseguiu ter até algum ascendente, que até aí pertencera aos 'gansos', mas, apesar de vários remates de ambas as equipas, a maioria desenquadrados, o jogo foi para intervalo com 0-0.

A abrir a segunda parte, Miguel Silva (48), de livre direto, obrigou Daniel Azevedo, que somava os primeiros minutos da época na baliza dos visitantes, a mostrar serviço, mas essa foi a última vez que a equipa do concelho do Seixal alvejou a baliza adversária com perigo.

Nuno Moreira (57) abriu o marcador, após receber um passe de Lelo, no interior da grande área, e apareceu ao segundo poste a desviar para as redes um cruzamento de Larrazabal, fazendo o 2-0 aos 75 minutos.

O treinador do Amora, Miguel Valença, ainda tentou reagir, mas a equipa da casa 'desmoronou' física e animicamente após o lance e Nuno Moreira (82'), isolado no interior da grande área, consumou o 'hat-trick', já depois de o defesa Tiago Correia ser expulso (79) por acumulação de cartões amarelos.

Depois, houve ainda tempo para Max Svensson, que entrou apenas aos 60 minutos, bisar (85 e 90+1) e, pelo meio, ainda acertar na trave (89) da baliza do Amora.

Jogo no Estádio da Medideira, na Amora.

Amora -- Casa Pia, 0-5.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

0-1, Nuno Moreira, 57 minutos.

0-2, Nuno Moreira, 75.

0-3, Nuno Moreira, 82.

0-4, Max Svensson, 84.

0-5, Max Svensson, 90+1 (grande penalidade)

Equipas:

- Amora: Diego Andrade, Fábio Pala, Tiago Correia, Tiago Duque, Miguel Silva, Mauro Antunes (Rafael Carreira, 87), Gonçalo Batalha (Tony, 78), João Varudo, Flavinho (Tomás Bernardo, 78), Hugo Firmino (pedro Costa, 78) e João Oliveira (Dani Antunes, 87).

(Suplentes: Sandro Cabral, Tony, Rafael Carreira, Ednilson, Tomás Bernardo, Yuran Fortes, Dani Antunes, Pedro Costa e Miguel Lourenço).

Treinador: Miguel Valença.

- Casa Pia: Daniel Azevedo, João Goulart, Ruben Kluivert, Zolotic, Larrazabal, Rafael Brito (Miguel Sousa, 60), Kraev (Beni, 72), Benaissa (Lelo, 46), Livolant (Max Svensson, 60), Nuno Moreira e Cassiano (Pablo Roberto, 85).

(Suplentes: Ricardo Batista, Lelo, José Fonte, Max Svensson, Raul Blanco, Miguel Sousa, Beni, André Geraldes e Pablo Roberto).

Treinador: João Pereira.

Árbitro: Ricardo Baixinho (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para João Goulart (13), Mauro Antunes (18), Benaissa (30), Gonçalo Batalha (36), Cassiano (49), Tiago Duque (53) e Tiago Correia (62, 79). Cartão vermelho para João Pereira, treinador do Casa Pia (41, direto) e Tiago Correia (79, por acumulação).

Assistência: cerca de 1.500 espetadores.

