Nove dias depois de ter anunciado que iria encerrar a carreira no final da temporada, o extremo, de 36 anos, aproveitou uma data pessoal simbólica para ser titular frente às 'águias' e concluir um percurso de pouco mais uma década e meia no futebol de elite.

André Monteiro, habitualmente apelidado de Ukra na modalidade, subiu ao relvado do Estádio do Rio Ave, em Vila do Conde, ladeado por algumas das suas quatro filhas e envergando a braçadeira de capitão dos nortenhos, emocionando-se aos 17 minutos.

Assim que o quarto árbitro Ricardo Moreira levantou a placa eletrónica para sinalizar a primeira alteração feita pelo treinador vila-condense Luís Freire, os jogadores das duas equipas e os elementos da equipa técnica rioavista perfilaram-se junto à linha de meio-campo e prestaram uma simbólica 'guarda de honra' ao internacional português, que foi igualmente alvo de cânticos e aplausos dos adeptos, antes de dar lugar ao médio Joca.

Ukra fechou a sua 17.ª e última época no futebol profissional à passagem do minuto 17, precisamente no dia 17 de maio, envergando, como habitual, o número '17' nas costas.

O avançado consolidou o sétimo lugar na lista dos jogadores com mais encontros feitos pelo Rio Ave, passando a somar 205 - sete dos quais em 2023/24 - entre 16 golos e 30 assistências, nove dias depois de ter recebido o prémio Carreira em plena gala do clube.

Além dos vila-condenses, Ukra representou ainda Famalicão, clube no qual iniciou o seu percurso formativo, Padroense, FC Porto, Varzim, Olhanense, Sporting de Braga e Santa Clara, competindo no estrangeiro por CSKA Sófia (Bulgária) e Al Fateh (Arábia Saudita).

O extremo estreou-se na I Liga pelo Olhanense, em 2009/10, quando estava cedido pelo FC Porto, e venceu sete troféus, incluindo um campeonato, uma Taça de Portugal e uma Liga Europa pelos 'dragões', em 2010/11, e o título da II Liga pelo Rio Ave, em 2021/22.

Os vila-condenses, que ocupam o 10.º lugar, com 36 pontos, estão a defrontar o Benfica, segundo classificado, com 79, em encontro da 34.ª e derradeira jornada da I Liga, que principiou às 20:45 e tem arbitragem de David Silva, da Associação de Futebol do Porto.

