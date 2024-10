Inaugurou-se nas bancas aos sábados, a 26 de novembro de 1949, fruto da iniciativa do antigo atleta Manuel Dias, o primeiro grande fundista do Sporting Clube de Portugal, com José Monteiro Poças e o professor de Educação Física Fernando Ferreira a conduzir a redação. Em abril de 1999, cinco anos após tornar-se num diário desportivo, o Record ganhou presença online e hoje dá mais um passo na história ao juntar-se à rede SAPO.

Para enriquecer a diversidade e qualidade da sua oferta na área do desporto, o SAPO junta ao panorama desportivo do portal conteúdos do jornal Record, celebrando a ligação a um dos títulos desportivos mais reconhecidos entre os leitores portugueses.

"Na oferta da melhor informação, queremos jogar com os melhores e contar com as marcas incontornáveis e de referência. Um título com a credibilidade, a notoriedade e a qualidade do Record é uma mais-valia para o SAPO na concretização deste objetivo e na consolidação da liderança enquanto agregador de conteúdos e dinamizador de um amplo ecossistema de parceiros, hoje ainda maior na área do desporto", vinca Gil Moreira, diretor-geral do SAPO.

Notícias e outras peças editoriais do Record passam a estar acessíveis aqui para enriquecer a experiência dos mais de 3,5 milhões de visitantes mensais do SAPO, que geram em média mais de 4 milhões de visualizações diárias.

"Esta parceria com o SAPO, assente na estratégia do Record de ir ao encontro das suas audiências em todas as plataformas, é o reconhecimento da força da marca e da qualidade da produção de conteúdos nos diversos formatos", considera a chief digital and marketing officer do grupo Medialivre, Isabel Rodrigues.

Com a entrada do Record num universo do desporto no SAPO que conta já com A Bola, Autogear, AutoMonitor, Bola na Rede, Motorcycle Sports, Tribuna Expresso, SAPO Desporto e ZeroZero como parceiros, os nossos leitores poderão aceder a conteúdos de desporto de alguns dos profissionais do jornalismo desportivo mais respeitados do país. Todos reunidos aqui, em SAPO.pt.