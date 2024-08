Depois de se estrear a promover e dar o nome aos Campeonatos Nacionais de Padel, o Meo Padel volta a juntar atletas de norte a sul do país e dá palco, neste fim de semana, à reta final do Campeonato Meo Padel, o D'Ouro Padel, no Porto.

Já neste sábado, 16 pares de jogadores vão defrontar-se em oito encontros femininos e masculinos, apurando os semifinalistas e enfim os vencedores de cada uma das categorias, que ficarão decididos no domingo à tarde.

E desta vez vai poder acompanhar tudo aqui, no SAPO. A transmissão da prova vai ser feita em direto na TV da Meo (bastando carregar no botão azul do comando) e também vai ser possível seguir toda a emoção dos Campeonatos Nacionais Absolutos através do seu SAPO.pt, aqui.

Numa competição que decorre desde o início de julho e que contou com 582 atletas masculinos inscritos e 236 atletas na categoria de femininos, este fim de semana será crucial, sendo o culminar dos esforços empreendidos pelos praticantes desde quinta-feira para o apuramento à fase final.

Assim, já neste sábado, a partir das 9.00, poderá ver aqui os oito jogos do Campeonato Nacional 2024 do MEO Padel Absolutos e no domingo acompanhe, a partir das 9.30, as meias finais femininas e às 12.00 as meias masculinas. A final feminina está marcada para as 15 horas de domingo, prevendo-se que a final masculina arranque pelas 16.30 do mesmo dia 25 de agosto.

Não perca toda a emoção que se espera em mais uma edição deste Campeonato Nacional Absolutos Meo Padel.