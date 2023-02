Futebol é Isto #91: Rui Santos é a Pipoca Mais Doce do Conceishow

Um episódio onde damos as boas-vindas ao ano chinês de João Mário, Rui Santos é a Pipoca Mais Doce do Conceishow, e Sporting estreia hipster, ativista, vegan, com bigode (que não é Diogo Faro).