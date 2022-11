Futebol é Isto #78: Bomba de Ronaldo traz paz à Ucrânia

Um episódio onde a bomba de Ronaldo trouxe paz à Ucrânia, o Benfica enfrenta Yes Man do Gil Vicente, verificamos a existência de um glitch na Matrix no Porto, e Rúben Amorim constrói barragem com papel-higiénico.