No prólogo relata ao pormenor a corrida que deu a primeira vitória ao piloto da Red Bull. Foi a corrida mais louca que viu até hoje?

Sim e não. Foi certamente um desenlace dramático, e um momento icónico. É uma corrida pelo título que ficará na história juntamente com as rivalidades como Prost e Senna, mas a história de Max e Lewis ainda está a ser escrita. Penso que eles terão mais algumas batalhas antes de Lewis se reformar.

James Gray, autor do livro “Max Verstappen: uma biografia”

Na sua opinião, porque é que Max tem tantos apoiantes em todo o mundo?

Perguntei a muitas pessoas por que motivo Max é tão apoiado nos Países Baixos, e ninguém foi capaz de dizer a razão exata . Penso que é um país pequeno que não tem necessariamente muitas celebridades ou estrelas, por isso, quando surge uma, apoiam-na até ao fim. Portanto, penso que esse tipo de fanatismo ajudou a construir a fama de Max - quando se assiste a uma corrida com Verstappen, há sempre milhares de fãs vestidos de laranja. É algo de que as pessoas querem fazer parte! Penso que ele também apareceu numa altura em que os fãs de F1 estavam prontos para uma nova estrela - Lewis Hamilton é um dos grandes de todos os tempos, mas ele dominava durante tanto tempo que os fãs da corrida queriam torcer por alguém novo que o desafiasse. Max era esse homem.

Max já é bicampeão de F1, acha que poderá haver outro piloto tão carismático a seguir? Tem alguns nomes a apontar?

Charles Leclerc é um condutor brilhante. A Ferrari comprometeu-se com ele num contrato de longo prazo antes de muitas pessoas terem noção de que ele era uma estrela, e ele estar mais do que à altura, quando o carro não lhe falhou. Ele também é uma estrela em ascensão fora da pista: é bonito, tranquilo, fala bem e não tem medo de mostrar um pouco de fogosidade , aliás, como o Max. As pessoas gostam de corredores com paixão, e ambos têm isso.

Não se esqueça também do Lando Norris. Ele tem superado repetidamente as expectativas, e tem uma enorme base de fãs dos jovens que o tornam uma opção atractiva para uma equipa realmente grande. Ou McLaren o ajuda a chegar a um título, ou ele irá para outra equipa que o fará.

A rivalidade entre Max e Lewis foi sentida durante toda a temporada anterior, como jornalista, estava à espera da vitória de Verstappen?

Ah! Como jornalista, tenho de me manter imparcial! Os livros não têm de ser escritos sobre vencedores, têm de ser escritos para contarem grandes histórias. Foi óptimo ver que Max foi capaz de desafiar Lewis, e foi excitante que esse desafio tenha chegado até à última corrida. Claro que Max ter ganhado ajuda o livro mas tenho de dizer que não estava realmente a pensar em vendas quando estava a acompanhar a época.

Max Verstappen e Sergio Perez

Sergio Perez, o companheiro de equipa de Max, tem condições para se manter como o piloto número 2 da Red Bull ou considera que “Checo” vai conseguir chegar mais longe se mudar de equipa?

Penso que Perez é um condutor muito talentoso, e que também é muito bem apoiado. Ele traz consigo um conjunto de patrocinadores muito fortes e tem as capacidades para competir ao mais alto nível o que o torna muito “empregável”. Embora não seja tão rápido como Max é, como temos visto, ferozmente competitivo. É muito difícil para qualquer condutor aceitar ser o n.º 2, especialmente nesta fase da sua carreira. Vejo-o a passar para uma equipa de meio da tabela num futuro próximo e talvez a ter a oportunidade de ganhar uma corrida ou duas, mas nunca o vejo a competir por um título mundial.

Depois de S. Paulo não teremos descoberto um outro Max por causa dos que ouvimos nas comunicações de radio a propósito da sua colisão com Hamilton e, sobretudo, do facto de não obedecer às ordens da equipa para deixar passar Checo?

Digo sempre que Max é muito filho dos seus pais: do seu pai recebe o seu lado mais duro, mais competitivo e um pouco do seu temperamento; da sua mãe recebe o seu lado mais suave, mais compassivo. [Nota: Jos Verstappen e Sophie Kumpen, pais de Max, são ambos ex-pilotos]. Ele pode ser um tipo bastante doce longe do paddock, mas a F1 tem uma atmosfera rarefeita e sob pressão onde tudo é visto à lupa, e eu penso que Max fica bastante alterado nestas circunstâncias. Também há um ego, inevitavelmente, e penso que no Brasil se viu um pouco disso. Se passámos toda a nossa vida a tentar ser os primeiros, é difícil deixar que outra pessoa o faça.

Max Verstappen

Max diz à equipa “eu dei as minhas razões e mantenho-me firme”: que razões podem ser estas?

Ele dirá que é mais rápido, que é duas vezes campeão do mundo e que merece o direito de ser o piloto n.º 1. É difícil argumentar contra isso.

A próxima época pode ser a perigosa época em que um piloto quer ser maior do que a sua equipa?

Depende do que se entende por perigoso. Pode causar algumas tensões, mas a realidade é que enquanto a Red Bull permanecer rápida e o Max permanecer rápido, não haverá grandes problemas. Sergio Perez pode acabar por sair, mas isso será visto como um dano colateral – a Red Bull não terá falta de pilotos a fazerem fila para terem a oportunidade de correr como o companheiro de equipa de Max.

Max Verstappen e Carlos Sainz com os respectivos pais, Jos Verstappen e Carlos Sainz

Há vestígios do estilo dos pais na condução do campeão de F1?

Acho que já respondi a esta pergunta acima mas não tenho a certeza sobre a condução. Sophie não correu realmente profissionalmente além do karting, por isso é difícil de avaliar, mas Max é um piloto muito melhor do que o seu pai alguma vez foi. Jos tinha algum ritmo em estado puro, mas nunca teve consistência. Uma coisa que eles partilham é a agressividade nas ultrapassagens. A diferença é que Max tem depois a habilidade de manter as vantagens.

O James tem uma carreira ligada à Fórmula 1. Se lhe pedir para detetar no Max características de outros nomes do passado da modalidade o que aponta? O que tem Max de nomes do passado?

Pergunta interessante. Acho que ele tem a combinação de perícia e conhecimento teórico que se via num jovem Lewis Hamilton. A forma como escolher trajetórias no meio do tráfego e agarra cada oportunidade faz-me realmente lembrar o que vimos de Lewis quando ele chegou ao pelotão. Hamilton aprendeu mais tarde as capacidades de gestão de pneus que o tornaram tão difícil de vencer. Há também algo do Senna nele: aquela paixão pura, a maturidade precoce e o talento para o carro em condições de chuva, em particular.