Em Glasgow, em jogo a disputar na quinta-feira, no Estádio Ibrox (17:45 horas de Lisboa) e onde o Benfica chega com um empate 2-2 na primeira mão, Kruzliak terá como assistentes Branislav Hancko e Jan Pozor, e no videoárbitro o alemão Christian Dingert.

O eslovaco apitou recentemente o jogo entre Sporting e Young Boys (1-1), em Lisboa, no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, mas com o Benfica é preciso recuar até 2019/20, numa vitória caseira diante do Lyon (2-1), na Liga dos Campeões.

Também na quinta-feira, em Bérgamo, o Sporting enfrenta a Atalanta depois de um empate 1-1 em Lisboa, num jogo com início às 20:00 (horas de Lisboa), e com o árbitro Sandro Schärer assistido pelos compatriotas Bekim Zogaj e Joans Erni.

No videoárbitro estará o também helvético Fedayi San, coadjuvado por Lionel Tschudi.

Sandro Schärer, de apenas 35 anos, estreia-se num jogo da equipa principal 'leonina' e de portuguesas de seniores nas competições europeias de clubes, apesar de ter estado em dois jogos da Youth League, do Sporting e do FC Porto, ambos em 2017/18.

Nas nomeações para a Liga Europa, a UEFA apontou também hoje o nome de Artur Soares Dias para a receção do Liverpool ao Sparta de Praga, com os 'reds' a enfrentarem o segundo jogo dos 'oitavos' com uma vantagem de 5-1.

Em Anfield, estarão ainda os assistentes Paulo Soares e Pedro Ribeiro, Tiago Martins no VAR, assistido por Hugo Miguel, e Gustavo Correia como quarto árbitro.

