O internacional português João Cancelo (25 minutos) marcou um dos golos da formação saudita, em que Rúben Neves também foi titular, com Jesus a vencer com tentos de Al Dawsari (38 e 45+1) e Malcom (10), enquanto os iranianos marcaram por Gvelesiani, de penálti, aos 90.

No outro jogo do dia, a formação qatari orientada por Pedro Martins levou a melhor sobre os usbeques liderados por Pedro Moreira, graças a um tento solitário do tunisino Sassi (39).

O Al Hilal igualou o primeiro classificado desta fase, com 19 pontos, enquanto o Al-Gharafa está também em posição de apuramento, com sete pontos no sétimo lugar.

