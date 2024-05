"Um indivíduo que planeava uma ação violenta durante a passagem da tocha olímpica em Bordéus foi detido. Obrigado aos agentes policiais e a todos os agentes do Ministério do Interior, que asseguram esta festa popular com um notável profissionalismo e empenho", escreveu o governante, na rede social X.

De acordo com a imprensa francesa, um homem, de 26 anos, planeava um ataque durante a passagem da tocha olímpica por Bordéus e foi detido na terça-feira.

Alegadamente, o suspeito queria efetuar o ataque hoje, numa homenagem a um norte-americano que, em 23 de maio de 2014, matou seis pessoas e feriu outras 14 num ataque nos Estados Unidos.

A tocha olímpica entrou em território francês em 08 de maio, em Marselha, e está a percorrer o país até 26 de julho, quando se iniciam os Jogos Olímpicos Paris2024, que decorrem até 11 de agosto.

