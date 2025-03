A fotografia é tirada por trás e mostra o Papa Francisco usando uma estola roxa, sentado numa cadeira de rodas em frente a um altar.

À porta do hospital Gemelli dezenas de crianças com balões amarelos e brancos - muitas delas oriundas de países devastados pela guerra - reuniram-se para saudar o Papa Francisco no seu quinto domingo de internamento com pneumonia dupla.

Embora o Papa não tenha aparecido nas janelas do 10.º andar, agradeceu-lhes e reconheceu a sua presença na tradicional bênção dominical.

"Sei que muitas crianças rezam por mim; algumas delas vieram hoje aqui, a Gemelli, em sinal de proximidade", disse o pontífice no texto do Angelus preparado para a oração tradicional, mas que não foi lida ao vivo. "Obrigado, queridos filhos! O Papa ama-vos e está sempre à espera de vos encontrar", disse Francisco.

O reverendo Enzo Fortunato, presidente do Comité Pontifício para o Dia Mundial da Criança, que organizou o evento, disse que a reunião das crianças com os seus pais foi uma forma de medicina espiritual para o pontífice de 88 anos. Chamou-lhe "a mais bela carícia".

As crianças representam "um remédio simbólico para o Papa Francisco", disse Fortunato. E "fazer com que ele saiba que tantas crianças estão aqui por ele alegra-lhe o coração".

Um pequeno grupo de crianças, cujos balões representavam as cores da bandeira do Vaticano, entrou brevemente no hospital para deixar os seus desenhos, mensagens e flores a Francisco. Muitas destas provinham de bairros italianos mais pobres ou de países afetados pela guerra.

Algumas chegaram a Itália vindas do Afeganistão e da Síria, através de corredores humanitários criados pela instituição de caridade Sant'Egidio, em concertação com o Governo italiano; outras provinham da Ucrânia, de Gaza, da América do Sul e de África.

Andrea Iacomini, porta-voz da UNICEF em Itália, disse que, além de demonstrar afeto pelo Papa, o grupo também queria dizer "basta" aos conflitos que afetam 500 milhões de crianças em 59 países.

"Este Papa não é apenas um líder religioso, é um grande líder global. Um homem de paz. Este Papa é o Papa das crianças", frisou Iacomini.

Na mais recente atualização médica, no sábado, os médicos disseram que estavam a trabalhar para reduzir a dependência noturna do Papa da máscara de ventilação não invasiva, o que permitirá que os seus pulmões trabalhem mais.

Os médicos sublinharam que, embora a condição do Papa seja estável, ele ainda precisa de hospitalização para tratamento, juntamente com terapia física e respiratória, que estão "mostrando novas melhorias graduais", disse o Vaticano no sábado, na primeira atualização médica em três dias.

A próxima atualização não será emitida até meados da semana, disse o Vaticano.

Esta semana, os médicos afirmaram que o pontífice já não se encontrava em estado crítico e com risco de vida, mas continuaram a sublinhar que o seu estado era complexo devido à sua idade, à falta de mobilidade e à perda de parte de um pulmão quando era jovem.

Ainda assim, estão a emitir menos boletins médicos, uma vez que o pontífice tem estado numa trajetória ascendente. Esta semana, uma radiografia confirmou que a infeção estava a desaparecer.

Francisco não tem sido visto publicamente desde que deu entrada no hospital a 14 de fevereiro, após uma crise de bronquite que lhe dificultou a fala. Os médicos fizeram logo o diagnóstico de pneumonia dupla e uma infeção polimicrobiana (bacteriana, viral e fúngica).

As primeiras três semanas de hospitalização foram marcadas por contratempos, incluindo crises respiratórias, uma ligeira insuficiência renal e um ataque de tosse grave.

