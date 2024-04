"Esse fundo de cinco milhões de euros visa apoiar o desenvolvimento do setor cultural em Moçambique, com ações concretas e envolvimento de artistas enquanto empreendedores", disse o embaixador da UE em Moçambique, Antonino Maggiore, durante a cerimónia do anúncio do fundo.

Trata-se de um projeto denominado `Cultiv´arte´, com objetivo de fortalecer o setor cultural em Moçambique, através de financiamento a projetos de "empreendedorismo cultural" e reforçar as competências de pessoas que atuam na indústria cultural e criativa moçambicana.

"Acreditamos que as ideias que os artistas compartilham têm importância para o desenvolvimento do país", frisou Antonino Maggiore, acrescentando que é também meta do projeto "auxiliar os artistas a exportar os seus produtos em outros mercados".

O projeto será implementado em quatro anos em todo o país pelo Governo de Moçambique, em coordenação com agência Expertise France, Centro Cultural Franco-Moçambicano e Idea Lab.

"O `Cultiv´arte´ é a materialização do que tem vindo a ser o nosso anseio, fruto de diálogo e esforço com parceiros de cooperação que estão a ver e a reconhecer a importância de desenvolvimento da cultura", declarou a ministra da Cultura e Turismo de Moçambique, Eldevina Materula, durante o lançamento do projeto.

