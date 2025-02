"Esperamos que possa ser realizada entre os dias 09 e 11 de março", afirmou o chefe da diplomacia timorense, quando questionado pela Lusa, à margem de um encontro com o Fundo das Nações Unidas para a População (FNUAP) para discutir as prioridades do programa para o período entre 2026-2030, que se realiza no Ministério dos Negócios Estrangeiros, em Díli.

Bendito Freitas salientou que se trata da primeira visita de um Presidente angolano ao país e tem um significado muito importante para Timor-Leste.

"A primeira visita de um Presidente de Angola tem um significado muito importante para nós em termos da nossa construção de Estado, especialmente do relacionamento histórico, de laços de amizade, da história entre Timor-Leste e Angola", disse o ministro timorense.

O primeiro-ministro timorense, Xanana Gusmão, disse a semana passada que o chefe de Estado angolano estaria em março no país, sem precisar datas, para uma visita para reforço da cooperação bilateral.

Durante a estada em Díli, João Lourenço deverá também inaugurar as instalações da embaixada de Angola em Timor-Leste.

