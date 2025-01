Os espetáculos estão marcados para os dias 01 de abril na Casa da Música, no Porto, 02 de abril no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, e 03 de abril no Convento São Francisco, em Coimbra, de acordo com a agência O Colectivo, num comunicado hoje divulgado.

"Nestas três noites únicas celebra-se o disco, celebram-se as canções e celebra-se a carreira fulgurante de um artista referência do rock mais criativo feito na Europa, revisitando o álbum com as armas e as novas linguagens que se impõem", lê-se no comunicado.

Em "Femina", editado em 2009 e que conta com a participação de Asia Argento, Peaches, Lisa Kekaula, Maria de Medeiros, Becky Lee, Phoebe Killdeer, Cibelle, Rita Redshoes, Cláudia Efe, Mafalda Nascimento, Dorit Chrysler, Rita Braga e Cais Sodré Cabaret, The Legendary Tigerman "explora temas como o amor e o desejo e a sua inquestionável complexidade, sempre num balanço frágil entre a crueza e delicadeza, entre o visceral e a fantasia".

Paulo Furtado demorou mais de dois anos a fazer "Femina", porque foi gravando os temas em diferentes cidades, à medida que se encontrava com as cantoras.

"Eu queria que as gravações de estúdio pudessem ser uma coisa mais espontânea, imediata e real do que andar a trocar ficheiros. Isso nunca me pareceu o modo correto de fazer", disse o músico à agência Lusa, aquando da edição do álbum.

Habituado até então a trabalhar sozinho, Paulo Furtado entrou desarmado em "Femina", disposto a deixar que as suas convidadas alterassem as canções que tinha alinhavado.

De todas as mulheres que entram no álbum, Paulo Furtado só conhecia pessoalmente Cibelle e por isso pensou que seria "irreal" conseguir que as pessoas que desejava entrassem no disco.

Paulo Furtado está na génese dos Tédio Boys, uma das mais influentes bandas rock independentes e da qual surgiram projetos como Bunnyranch, d3ö, Parkinsons e Wraygunn.

Em 2001, lançou-se a solo no projeto The Legendary Tigerman, explorando raízes do blues/rock norte-americano, com a edição do álbum "Naked Blues".

Em setembro de 2023 editou o seu álbum mais recente, "Zeitgeist", no qual compôs com sintetizadores modulares em vez das tradicionais guitarras, ampliando o caráter dançante do seu rock, e passou o ano passado a apresentá-lo ao vivo em auditórios em Portugal e em alguns palcos estrangeiros.

Os bilhetes para os espetáculos de celebração dos 15 anos de "Femina" em Lisboa e Coimbra já estão à venda.

Os bilhetes para Lisboa custam entre 12,5 e 35 euros e para Coimbra entre 12 e 25 euros.

Os bilhetes para o espetáculo no Porto estarão à venda "em breve" e custam 25 euros.

