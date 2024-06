Entre 11 e 12 de junho, após as comemorações em território nacional que decorrerão no dia 10 em três concelhos de Leiria afetados pelos incêndios de 2017 e em Coimbra, os chefes de Estado e de governo comemorarão o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas junto daquela que é a segunda maior comunidade de emigrantes portugueses do mundo (260 mil, apenas atrás de França), com passagens por três cidades: Genebra, Berna e Zurique.

De acordo com o programa, hoje conhecido, na terça-feira, 11 de junho, haverá, em Genebra, um encontro a meio da tarde com alunos do ensino de português no estrangeiro, que terão oportunidade de colocar questões a Marcelo e a Montenegro, seguido de um encontro com a comunidade portuguesa, que culminará com um concerto da fadista Cuca Roseta.

No dia seguinte, 12 de junho, as celebrações terão lugar em Zurique, mas só depois de uma 'escala' na capital, Berna, para um encontro e almoço com a Presidente da Confederação Suíça, Viola Amherd.

Em Zurique, Marcelo Rebelo de Sousa e Luís Montenegro têm previstos encontros (separados) com representantes da comunidade portuguesa e com a própria comunidade, este último também finalizado com um momento musical, um concerto de música clássica por jovens músicos portugueses, que encerrará o programa da dupla comemoração na Suíça.

A delegação parlamentar que acompanhará os chefes de Estado e de governo nesta 'segunda parte' das comemorações do Dia de Portugal -- as primeiras que Marcelo Rebelo de Sousa irá assinalar com o atual primeiro-ministro, Luís Montenegro, que tomou posse no início de abril passado -- é constituída pelos deputados Hugo Carneiro (PSD), Pedro Coimbra (PS), Rui Paulo Sousa (Chega), Mariana Leitão (Iniciativa Liberal), Fabian Figueiredo (Bloco de Esquerda), Alfredo Maia (PCP), Paulo Muacho (Livre) e Paulo Núncio (CDS-PP).

Quando assumiu a chefia do Estado, em 2016, Marcelo Rebelo de Sousa lançou, em articulação com o então primeiro-ministro, António Costa, e com a participação de ambos, um modelo inédito de duplas comemorações do 10 de Junho, primeiro em Portugal e depois junto de comunidades portuguesas no estrangeiro.

A Suíça é o sétimo país estrangeiro a acolher a celebração, após França (2016), Brasil (2017), Estados Unidos (2018), Cabo Verde (2019), Reino Unido (2022) e África do Sul (2023), sendo que em 2020 e 2021 só houve cerimónias em Portugal devido à pandemia da covid-19.

O Presidente da República, que já realizou uma viagem oficial à Suíça em 2016, tem novos compromissos no país helvético no final da semana, já que chefiará a delegação portuguesa à Cimeira de Paz para a Ucrânia que vai decorrer perto de Lucerna nos dias 15 e 16, e na qual será acompanhado pelo ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel.

ACC (SM/IEL) // JPS

Lusa/Fim