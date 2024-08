O incêndio teve início pelas 17:30 de terça-feira, mas foi dado como controlado durante a noite, tendo sofrido uma reativação durante esta manhã.

Ana Rita Dias descreveu à agência Lusa um "momento de preocupação" junto a edifícios naquela aldeia, mas salientou que a situação já se encontra controlada, garantindo que os operacionais permanecem no local.

"Estamos numa fase que ainda gera alguma preocupação, no entanto está mais controlada", frisou a presidente da autarquia do distrito de Vila Real.

Ana Rita Dias contou que a reativação aconteceu numa altura em que se sentia um vento forte e referiu que a origem do fogo vai ser investigada.

" Estavam 24 pessoas na fase do rescaldo em vigilância, no entanto quando houve o reacendimento já não foi possível controlar o aumento do incêndio", referiu, salientando que a população deu uma grande ajuda no combate num momento mais critico.

O fogo avança em direção ao concelho de Vila Real.

No terreno, de acordo com os dados da página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), estão 153 operacionais, 48 viaturas e seis meios aéreos.

PLI // MSP

Lusa/Fim