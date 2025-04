"O regime de Kiev prossegue os ataques unilaterais contra as infraestruturas energéticas russas, violando os acordos russo-americanos" sobre a cessação dos bombardeamentos durante 30 dias, a partir de 18 de março, declarou o Ministério da Defesa em comunicado.

A nota da defesa refere que os ataques foram registados nas regiões russas de Kursk e Krasnodar, bem como na região ucraniana de Zaporijia, que Moscovo anexou em 2022.

Entretanto, uma fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo disse que Moscovo toma nota de todas as violações das tréguas por parte de Kiev e transmite esta informação a Washington.

De acordo com a parte russa, a Ucrânia já violou o acordo mais de 60 vezes.

A Rússia acusa diariamente Kiev de não respeitar a trégua energética que está em vigor há quase quatro semanas, um acordo que poderá ser abandonado a 16 de abril, data em que expira.

Em 18 de março, Putin aceitou a proposta do Presidente dos EUA, Donald Trump, de uma moratória de 30 dias sobre os ataques às infraestruturas energéticas, à qual o Presidente da Ucrânia, Volodymir Zelensky, aderiu uma semana depois.

Entretanto, a Força Aérea Ucraniana acusa a Rússia de ter lançado, durante a noite, 88 drones kamikaze de longo alcance contra a Ucrânia, 56 dos quais foram intercetados pelas defesas aéreas ucranianas.

De acordo com o seu relatório na manhã hoje, cinco regiões da Ucrânia, incluindo Kiev, Odessa e Kharkov, foram danificadas depois de a Rússia ter lançado drones, a maioria dos quais Shaheds de conceção iraniana, a partir de três locais na Rússia.

Pelo menos 56 drones foram abatidos no norte, leste, sul e centro da Ucrânia, enquanto 24 drones desapareceram dos radares sem causar danos.

Na sequência do ataque russo, três pessoas ficaram feridas e dois incêndios deflagraram na capital ucraniana, num armazém de uma empresa e numa casa particular, segundo o presidente da câmara, Vitali Klitschko.

Três drones evadiram as defesas aéreas na cidade de Kharkov e feriram uma pessoa, disse, por seu turno, o Presidente da Câmara, Igor Terkhov.

A Rússia também continuou a atacar áreas da linha da frente da Ucrânia com artilharia, aviões e drones. Segundo as autoridades locais, oito pessoas ficaram feridas e vários edifícios residenciais foram danificados na região de Kherson, no sul do país, na sexta-feira.

