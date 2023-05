"É oficial: o Rio de Janeiro sediará a Cúpula de Chefes de Estado do G20 no próximo ano. As vinte maiores potências económicas mundiais estarão reunidas, junto com outras dez nações que serão convidadas, num total de trinta", informou Claudio Castro numa mensagem na sua conta na rede Twitter.

A reunião brasileira do fórum está marcada para novembro de 2024.

As autoridades municipais e regionais do Rio de Janeiro, que já acolheu outros importantes eventos mundiais como a Cimeira da Terra (1992) e a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável (2002), vinham reivindicando a organização da cimeira do G20 perante as autoridades nacionais.

Entre os países que serão convidados para a cimeira do G20 no Brasil, destacam-se Paraguai e Uruguai, conforme anunciado até agora pelo Governo brasileiro.

A próxima reunião dos chefes de Estado e de Governo do fórum está marcada para os dias 9 e 10 de setembro, em Nova Delhi, já que a Índia ocupa atualmente a presidência rotativa do grupo.

O Brasil assumirá a presidência em dezembro deste ano.

Os membros do G20, além de Brasil e Índia, são Estados Unidos da América, China, Alemanha, Rússia, Reino Unido, França, Japão, Itália, África do Sul, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Canadá, Coreia do Sul, Indonésia, México, Turquia e União Europeia.

Nos seus encontros mais recentes, em Bali (Indonésia), em 2022, e Itália, em 2021, o grupo abordou os temas mais importantes da agenda mundial, como a guerra na Ucrânia, as mudanças climáticas e os efeitos da pandemia de covid-19.

