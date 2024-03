Há seis meses, os republicanos no Congresso destituíram o seu líder de então, Kevin McCarthy, depois de o acusarem de estar a ser conivente com os interesses do Partido Democrata, em particular ao ajudar a viabilizar orçamentos que consideram ser reflexo do "espírito despesista da Casa Branca".

Agora, a pressão cresce sobre o seu sucessor, Mike Johnson, depois de este ter ajudado a aprovar, este mês, um projeto de lei orçamental de 1,2 biliões de dólares (cerca de um bilião de euros), que conseguiu evitar de novo uma paralisação de várias agências federais.

As críticas surgem sobretudo oriundas do setor ultra conservador dos republicanos, próximo do ex-presidente Donald Trump (que é recandidato às presidenciais de novembro próximo), que já sugeriram a destituição de Johnson, a quem acusam de ter aliciado 101 republicanos a associarem-se a 185 congressistas democratas para aprovar o projeto de lei, "prejudicando os valores do partido.

"Fica cada vez mais evidente que as críticas a Johnson fazem parte da estratégia deste setor radical para dificultar a vida na Casa Branca, dessa forma facilitando a campanha presidencial de Trump contra Biden", explicou à Lusa Elizabeth Gordon, investigadora de Ciência Política na Universidade do Texas, em Austin.

Para esta analista, esta estratégia acarreta riscos para o próprio Partido Republicano, na medida em que coloca em questão a legitimidade dos seus líderes no Congresso, ao apontarem sérios erros na sua atuação enquanto 'speakers' da Câmara de Representantes.

Chip Roy, congressista republicano eleito pelo Texas, acusa Johnson de ter desrespeitado as regras da Câmara, ao não permitir o prazo regulamentar de 72 horas para que vários membros da sua bancada analisassem o projeto de lei orçamental aprovado na passada semana.

Elizabeth Gordon considera que esta crítica recai não apenas sobre Johnson, mas sobre a própria liderança republicana no Congresso, dando armas políticas aos democratas para exporem críticas de há muito tempo, de que os conservadores nem sempre acautelam todo o rigor procedimental nas suas ações.

Os próprios republicanos aperceberam-se deste risco e recuaram no apelo para a destituição de Johnson do cargo, dando-lhe o benefício da dúvida para permanecer no cargo, pelo menos pelas próximas semanas, até que seja feita nova avaliação do desempenho do líder da maioria na Câmara de Representantes.

Essa estratégia ficou plasmada na forma como a congressista Marjorie Taylor Greene, (uma das mais fervorosas apoiantes de Trump), retirou uma moção para a destituição de Johnson, alegando que se tratou apenas de "um aviso amigo" ao líder, para que ele repensasse a forma como está a apoiar os intentos da Casa Branca de Biden.

Mas o aviso ficou dado e tem mesmo um propósito estabelecido: o momento em que a Câmara de Representantes tiver de aprovar novo pacote de ajuda para os aliados estrangeiros (incluindo Israel e Ucrânia) e para os projetos de segurança na fronteira.

Sendo estas matérias bandeiras de campanha de Trump, os republicanos que são mais próximos do candidato republicanos não querem que Biden tenha trunfos para mostrar a favor da sua candidatura.

Greene garantiu que voltará à carga com uma moção de destituição se Johnson voltar a tentar aprovar algum novo projeto de lei que inclua estas matérias e que possa favorecer a posição da Casa Branca.

Elizabeth Gordon acredita que, se isso voltar a acontecer, Johnson será mesmo alvo de uma moção de destituição, embora reconheça que o atual momento poderá não ser tão propícia aos interesses da ala ultra conservadora dos republicanos.

"A bancada tem agora um grupo de congressistas moderados que tem vindo a ganhar peso e que teme poder ser prejudicado com uma posição mais radical", explicou a analista, lembrando que, ao mesmo tempo que se realizam as eleições presidenciais, muitos congressistas vão também a votos e procuram salvaguardar a sua reeleição.

RJP // APN

Lusa/Fim