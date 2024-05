"Que a tua fé seja a tua cultura" é uma "exortação ao povo timorense para viver a sua fé de acordo com a sua cultura e tradição", explica, numa nota na sua página oficial, o executivo timorense.

Já o logótipo, que também foi revelado na quarta-feira, apresenta a imagem do Papa Francisco, à frente de um globo, a fazer a bênção sobre o mapa de Timor-Leste.

Na nota, o Governo timorense salienta que a visita do Papa é "aguardada com grande expectativa e representa um momento histórico" para o país, que está a "trabalhar afincadamente" para preparar e organizar a deslocação do Sumo Pontífice a Díli.

O Governo de Timor-Leste autorizou, em fevereiro, uma despesa de 12 milhões de dólares (10,9 milhões de euros) para organizar as atividades de preparação da visita do Papa Francisco a Timor-Leste.

O Vaticano anunciou em abril que o Papa Francisco irá realizar uma visita a Timor-Leste entre 09 e 11 de setembro.

A deslocação de Francisco ocorre no âmbito de um périplo que vai fazer à região e incluiu também a Indonésia, que visita entre 03 e 06 de setembro, a Papua Nova Guiné, de 06 a 09, e Singapura, de 11 a 13 de setembro.

