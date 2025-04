PSP reforça policiamento no aeroporto de Lisboa com Corpo de Intervenção

Lisboa, 28 abr 2025 (Lusa) -- A PSP reforçou hoje o policiamento no aeroporto de Lisboa com polícias do Corpo de Intervenção para auxiliar a gestora da infraestrutura na "manutenção da ordem pública", disse à Lusa fonte policial, adiantando que o terminal dois está encerrado.