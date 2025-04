"Eu não estou esquecido da matéria do pórtico na autoestrada A25. Não está esquecido", disse Luís Montenegro, primeiro-ministro em exercício, durante a apresentação da candidatura de Luís Souto Miranda à presidência da Câmara de Aveiro pela coligação "Aliança Mais Aveiro", que junta PSD, CDS e PPM, nas próximas eleições autárquicas.

Em causa está a manutenção de três pórticos no início da A25, dois pórticos no município de Aveiro e um em Albergaria-a-Velha, por pertencerem a uma concessão que não foi abrangida pelo diploma que aboliu o pagamento de portagens nas vias rápidas estruturantes do Interior e Algarve conhecidas como SCUT.

Perante uma sala cheia com dezenas de apoiantes, Luis Montenegro lembrou que já assumiu que "aquilo não faz sentido", afirmando que pretende "resolver todos os casos que têm alguma semelhança no país".

O primeiro-ministro elogiou ainda o trabalho que tem sido desenvolvido pelo atual presidente da Câmara, o social-democrata Ribau Esteves, que não se recandidata devido à lei da limitação de mandatos, defendendo que Aveiro "não merece desperdiçar o trajeto de desenvolvimento que percorreu nos últimos anos".

"Aveiro precisa de continuar o trabalho de transformação, de modernização, de valorização das pessoas, do território, da dinâmica social e económica que vem empreendendo ao longo dos últimos anos pelos sucessivos executivos municipais liderados por Ribau Esteves (...) Seria um grande desperdício se agora se interrompesse esse caminho para voltarmos para trás", afirmou.

Luís Montenegro realçou ainda que Luís Souto Miranda não se candidata para ajustar contas com o passado, referindo-se à candidatura do irmão deste, o socialista Alberto Souto Miranda, que liderou a Câmara de Aveiro entre 1998 e 2005, tendo perdido as eleições para Élio Maia (PSD/CDS).

No discurso de apresentação da candidatura, Luís Souto disse acreditar numa vitória nas próximas eleições autárquicas e também nas legislativas, antevendo aquilo que disse ser uma página dourada na relação do município com o próximo governo do país, liderado por Luís Montenegro.

O candidato referiu ainda que a saúde é uma prioridade para os aveirenses, mostrando-se convicto que será Luís Montenegro a dar "o decisivo ímpeto na tão reclamada obra da expansão do hospital local", anunciando a apresentação, a seu tempo, de um programa autárquico que irá apostar no reforço da qualidade de vida, valorizando o trabalho desenvolvido nos últimos mandatos.

O candidato da "Aliança Mais Aveiro" saudou ainda a presença de Ribau Esteves, que em fevereiro passado se demitiu do cargo de presidente da Mesa da Assembleia da secção local do PSD por discordar da escolha do candidato, defendendo que esta é a hora de união, e pediu ao atual autarca que lhe transmita o legado do seu trabalho em Aveiro.

