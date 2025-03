Citado num comunicado da Presidência da República, Daniel Chapo destaca o contributo dos médicos para o desenvolvimento do sistema nacional de saúde, apontando a sua "resiliência, o profissionalismo e o elevado sentido de humanidade" com que exercem a profissão, reconhecendo que muitas vezes é em "contextos desafiadores".

Na mesma nota salienta-se que o Presidente reafirma "o compromisso do Governo em continuar a investir na formação, valorização e melhoria das condições de trabalho dos profissionais de saúde".

"Em nome do povo moçambicano e em meu nome pessoal, rendo a devida homenagem aos médicos do país e encorajo-os a prosseguir com determinação e esperança, nesta missão de salvar vidas e construir um futuro mais saudável para todos", lê-se no comunicado.

A Lusa noticiou em dezembro que o número de médicos no Serviço Nacional de Saúde (SNS) de Moçambique cresceu 12% desde 2019, atingindo quase 3.000 no final de 2023, enquanto o de enfermeiros aumentou 38%, segundo o anuário do Instituto Nacional de Estatística.

De acordo com o documento, com dados do período de 2019 a 2023, Moçambique fechou 2023 com 2.966 médicos no SNS, contra 2.655 cinco anos antes.

Já os enfermeiros que trabalhavam no SNS em 2019 eram 8.150, número que cinco anos depois ascende a 11.255, segundo o mesmo anuário estatístico.

