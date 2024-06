Segundo uma projeção de resultados divulgada pelo Parlamento Europeu para Espanha e outra publicada pelas televisões públicas espanholas, o PP teve 32,40% dos votos e contribuirá com 21 a 23 eurodeputados para o grupo do Partido Popular Europeu (PPE). Em 2019, ano das eleições anteriores, elegeu 12.

Quanto ao Partido Socialista Espanhol (PSOE), do primeiro-ministro Pedro Sánchez, teve 30,20% dos votos e elegerá 20 a 22 eurodeputados para o grupo dos Socialistas e Democratas (21 em 2019).

Segundo as mesmas projeções, o partido de extrema-direita Vox passou de quinta força nas europeias de 2019 em Espanha a terceira mais votada este ano, com 10,4% dos votos e a possibilidade de eleger sete eurodeputados (mais quatro), que integrarão o grupo do Reformistas e Conservadores (ECR).

Os dois estudos estimam que um outro partido de extrema-direita espanhol elegerá pela primeira vez eurodeputados. Trata-se de um partido novo, com o nome Acabou-se a Festa, e deverá ter 3,9% dos votos, segundo as duas projeções, e eleger entre dois e três eurodeputados, segundo o estudo divulgado pelas televisões.

Em Espanha, elegeram ainda eurodeputados nas eleições de hoje, segundo as duas projeções, o Somar (esquerda, com 6,3% dos votos e três a quatro lugares no Parlamento Europeu) e o Podemos (esquerda, com 4,3% e dois a três deputados). O Somar elege pela primeira vez para o hemiciclo europeu e deverá integrar, tal como o Podemos, o grupo de Esquerda (GUE/NGL).

Já coligação Agora Repúblicas (independentistas de esquerda do País Basco, Galiza e Catalunha), que formam parte do grupo dos Verdes no Parlamento Europeu, teve 4,3% dos votos e conseguirá dois a três eurodeputados, segundo as projeções.

A coligação de nacionalistas do País Basco e Canárias (CEUS) elegeu um eurodeputado e teve 1,60% dos votos, segundo as projeções.

Os dois estudos confirmam a saída do Parlamento Europeu do Cidadãos (liberais).

Espanha elege 61 eurodeputados (mais sete do que em 2019, ano das eleições anteriores).

Cerca de 361 milhões de eleitores dos 27 países da União Europeia (UE) foram chamados a escolher a composição do próximo Parlamento Europeu, elegendo 720 eurodeputados, mais 15 que na legislatura anterior.

A Portugal cabem 21 lugares no hemiciclo.

