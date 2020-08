O número de pessoas internadas é de 374, mais oito do que no domingo, e nos cuidados intensivos estão 29 pessoas, menos quatro do que no domingo.

De acordo com o boletim da DGS sobre a situação epidemiológica, desde o início da pandemia até hoje registaram-se 52.825 casos de infeção confirmados e 1.759 mortes, das quais mais três na região de Lisboa nas últimas 24 horas.

