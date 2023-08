Modi defendeu a adesão da UA numa cimeira do B20, a plataforma comercial do G20, em que a Índia entregou oficialmente a presidência 'pro tempore' ao Brasil, que acolherá uma reunião em novembro de 2024, segundo o The Times of India.

Desde junho, o primeiro-ministro indiano tem instado os líderes dos 55 países do G20 - incluindo a África do Sul - a aceitarem finalmente a UA no fórum, uma abordagem anteriormente apoiada pelo Presidente dos EUA, Joe Biden.

Tal acontece depois de o Presidente sul-africano Cyril Ramaphosa ter anunciado na quinta-feira uma expansão do bloco BRICS [Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul] no próximo ano com a adesão do Irão, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Argentina, Egito e Etiópia.

