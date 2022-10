"O Tribunal Constitucional, nas vestes de Tribunal Eleitoral, acabou por homologar a decisão do povo, divulgando os resultados. O MLSTP/PSD vai respeitar esses resultados", referiu Jorge Bom Jesus, numa conferência de imprensa na sede de Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe/Partido Social Democrata (MLSTP/PSD), em São Tomé, no dia seguinte à divulgação dos resultados definitivos das legislativas, que atribuíram 30 mandatos à Ação Democrática Independente (ADI) e 18 ao MLSTP/PSD, até agora no poder.

Sublinhando que "o povo é quem mais ordena", Jorge Bom Jesus felicitou "o povo de São Tomé e Príncipe pela sua maturidade política e cívica e pela forma ordeira e pacífica como decorreram estas eleições".

"Mais uma vez, dá uma lição ao mundo de verdadeira democracia reinante no nosso país", considerou o chefe do Governo cessante, que aproveitou para dirigir também uma mensagem ao partido vencedor e ao seu líder, o ex-primeiro-ministro Patrice Trovoada.

"Felicito o partido vencedor, ADI, e o seu líder, deixando a promessa de uma oposição construtiva, para o bem de São Tomé e Príncipe e para o desenvolvimento do país", sublinhou Bom Jesus.

O dirigente político acrescentou ainda: "São Tomé e Príncipe está de parabéns e é nesta senda que vamos continuar a trabalhar. O MLSTP/PSD, que trouxe a independência, que trouxe a abertura democrática, vai continuar a trabalhar no sentido de uma paz que já é genuína e sobretudo no processo democrático, ao nível da sua consolidação".

De acordo com os dados divulgados pelo Tribunal Constitucional, a ADI, partido liderado por Patrice Trovoada, teve um total de 36.212 votos, o que corresponde a 30 mandatos, acima dos 28 necessários para ter maioria absoluta na Assembleia Nacional, com um total de 55 lugares.

O MLSTP/PSD recebeu 25.287 votos, equivalentes a 18 deputados.

A terceira força política no parlamento são-tomense, com cinco eleitos, será a coligação Movimento de Cidadãos Independentes -- Partido Socialista/Partido de Unidade Nacional (MCIS-PS/PUN, mais conhecido como 'movimento de Caué', distrito no sul da ilha de São Tomé), após ter tido 4.995 votos.

Com mais votos, mas menos mandatos, foi o resultado do movimento Basta -- que absorveu o histórico Partido da Convergência Democrática (PCD) e acolheu ex-membros da ADI. O Basta, que tinha como um dos cabeças de lista o presidente do parlamento, Delfim Neves, avançou pela primeira vez para as urnas e obteve um total de 6.788 votos, elegendo dois deputados.

JYAF/JH // VM

Lusa/Fim