Em comunicado, a Polícia Judiciária explica que, em Portugal, a operação traduziu-se na detenção de seis cidadãos, na realização de nove buscas domiciliarias e, ainda, na apreensão de vários bens, nomeadamente, cinco automóveis de gama alta, elevadas quantias de dinheiro em numerário, material informático, documentação e pequenas quantidades de droga e anabolizantes.

A operação "Fóssil", a cargo da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ e realizada em conjunto com a polícia espanhola e com o apoio da Europol, iniciou-se na sequência de troca de informação no âmbito da cooperação policial internacional, resultando num mandado de detenção europeu, que permitiu à PJ proceder à detenção do principal responsável da rede criminosa que operava em território nacional e importava droga para o continente europeu.

A PJ acrescenta que este suspeito, conhecido pelas autoridades policiais portuguesas, é reconhecido internacionalmente como sendo um "High Value Target", ou seja, um suspeito de elevada relevância criminal no submundo do tráfico ilícito de estupefacientes.

Ao longo de mais de um ano, a investigação incidiu sobre atividades ilícitas de vários cidadãos nacionais e estrangeiros que integravam a componente nacional de apoio logístico à referida organização criminosa.

Durante a investigação foram identificados diversos projetos criminosos através dos quais a rede, agora desmantelada, se preparava para introduzir grandes quantidades de droga no continente europeu através de um aeroporto em Portugal, outro no Reino Unido e de vários portos espanhóis, contando com o apoio de funcionários dessas estruturas.

Em Espanha, o Cuerpo Nacional de Policia, no âmbito da mesma operação apelidada de "NKONO-PORTO", realizou, no passado mês de outubro, diversas diligências que culminaram com a detenção de 19 cidadãos de diferentes nacionalidades e na apreensão de cerca de 460 quilogramas de cocaína.

Segundo o comunicado da polícia judiciária, as investigações prosseguem.

