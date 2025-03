PJ apreende submarino com 6,5 toneladas de droga ao largo dos Açores

Lisboa, 25 mar 2025 (Lusa) - A Polícia Judiciária (PJ), em conjunto com outras autoridades portuguesas e espanholas, apreendeu um submarino com 6,5 toneladas de droga a cerca de 500 milhas dos Açores, com cinco pessoas a bordo.