No debate para as legislativas entre o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, e o presidente da IL, Rui Rocha, as divergências entre os dois projetos políticos ficaram claras, sobretudo em questões económicas e de opção fiscal.

Pedro Nuno Santos, que recusou ser um radical de esquerda, disse que não há um exemplo de propostas políticas que defendeu que possam ser apelidadas de radicais, algo que considerou que a IL não pode dizer, dando como exemplos as propostas de privatizações de empresas como a RTP -- onde decorreu o debate -- ou a CGD.

"Quando eu ouço Rui Rocha a dizer que quer fazer avançar Portugal, é fazer avançar Portugal mas é contra uma parede. O programa da Iniciativa Liberal é irresponsável e é profundamente radical",acusou.

Rui Rocha contrapôs que a IL tem um "diagnóstico estratégico de áreas fundamentai" como reduzir impostos, acelerar a economia e fazer crescer o país, "ao contrário de Pedro Nuno Santos".

"Pedro Nuno Santos tem uma visão que é: o bolo é pequeno e esse bolo pequeno continua sempre igual. É por isso que as previsões de crescimento do PS não passam de 2%", criticou.

Os liberais, segundo o seu presidente, querem "fazer crescer o bolo para que todos os portugueses possam beneficiar".

