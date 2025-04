Numa mensagem sobre a morte do pontífice argentino, ocorrida hoje no Vaticano, aos 88 anos, Rui Valério escreve que foi "com dor" que foi recebida a notícia do óbito.

"O seu magistério [de Francisco] e os seus gestos permanecem na nossa memória e elevamos a Deus um hino de gratidão por estes anos em que a Igreja foi pastoreada pelo seu esmero e dedicação incansáveis, como todos pudemos testemunhar", escreve o patriarca de Lisboa, sublinhando a "misericórdia que o Papa não se cansou de anunciar ao longo de todos estes anos".

Rui Valério convoca "todos os diocesanos do Patriarcado de Lisboa para uma missa em sufrágio na Sé de Lisboa, hoje, dia 21 de abril, segunda-feira, às 21:00".

"Peço também a todos os sacerdotes que, ao longo do dia, sejam tocados os sinos das igrejas, assinalando a morte do Papa Francisco", escreve o bispo de Lisboa, sublinhando ser "necessário, também, que ao longo dos próximos dias sejam celebradas missas em sufrágio pelo Papa Francisco".

"Que tudo isto seja ocasião para renovarmos a esperança cristã, esta mesma esperança que o Papa Francisco achou tão necessária para revivermos neste ano jubilar", exorta ainda o patriarca de Lisboa.

A morte do Papa Francisco foi anunciada pelo cardeal Kevin Ferrell, Camerlengo da Câmara Apostólica.

"Às 07:35 desta manhã [06:35 em Lisboa], o bispo de Roma, Francisco, regressou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e da sua Igreja", disse Farrell no anúncio.

O Papa Francisco esteve internado recentemente devido a uma pneumonia bilateral.

