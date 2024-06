A ópera, com libreto de Manuel Gusmão (1945-2023), estreou-se no teatro lisboeta em 1998, e é apresentada hoje, em versão concerto, sob a direção musical do maestro Pedro Amaral.

O elenco é composto pelas sopranos Eduarda Melo, Sara Braga Simões e Sílvia Sequeira, pelo contratenor Rui Vieira, pelos tenores Leonel Pinheiro e Jorge Vaz de Carvalho, e pelos barítonos José Corvelo e Luís Rodrigues, e ainda o Coro do TNSC e a Orquestra Sinfónica Portuguesa.

"Os Dias Levantados", uma das quatro óperas compostas por António Pinho Vargas, é "a mais importante obra musical dedicada ao 25 de Abril", realçou o TNSC, em comunicado.

O TNSC sublinhou a importância "da revolução que trouxe a Liberdade e que iniciou um caminho de profundas transformações económicas, sociais e culturais no país".

