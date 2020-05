O incidente aconteceu na manhã de sábado, segundo o Governo.

"Oito pessoas morreram e duas foram detidas na operação (...). Uma ação de mercenários, um golpe contra as instituições do nosso país, uma incursão em que a ala direita certamente justificará o que aconteceu", disse Cabello da sede da ANC, convenção constitucional criada pelo presidente Nicolás Maduro, composta apenas por leais ao seu governo, que reclama poder sobre as instituições existentes, nomeadamente o parlamento eleito em 2015.

O também vice-presidente do partido no poder, PSUV, explicou que quando os "mercenários" - que, de acordo com suas declarações, pretendiam invadir a Venezuela através do estado de La Guaira - chegaram às margens dessa região perto da capital do país, houve uma troca de tiros.

"Quando chegaram à costa, houve confrontos e não sabemos se existem pessoas que se afundaram ou nadaram para outro lado, por isso dizemos que até agora há oito mortes", afirmou o responsável, acrescentando que a operação está em andamento.

Sobre os detidos, o vice-presidente do PSUV anunciou que um deles, um venezuelano, reconheceu ter trabalhado com a Agência Antidrogas Americana (DEA), um órgão expulso do país em 2005 e a quem a chamada revolução bolivariana acusa de promover o narcotráfico e golpes de estado na América Latina.

Entre os materiais apreendidos pelos alegados invasores, segundo Cabello, destacam-se veículos "para montar metralhadoras", fuzis de assalto, um documento de identidade peruano e peças de uniforme militar com a bandeira dos Estados Unidos.

O ANC "rejeita veementemente (...) que o governo dos EUA e o governo da Colômbia continuem a tentar minar as fundações das instituições venezuelanas, participando ativamente em golpes de estado (...) e atividades que estão a ser financiadas pelo narcotráfico", afirmou.

O ministro do Interior e da Justiça, Néstor Reverol, já tinha adiantado que um grupo de "mercenários terroristas" provenientes da Colômbia tentou entrar no país e tinham posto em marcha uma "busca completa por terra, mar e ar" para capturar todos os envolvidos.

