Os coros do Orfeão de Leiria e Ninfas do Lis, de Leiria, e o Coro Misto da Associação Académica de Coimbra, Coro Coimbra Vocal e o Coro dos Antigos Orfeonistas da Universidade de Coimbra vão participar no concerto do cantor italiano, avançou hoje a promotora MOT - Espetáculos e Entretenimento.

Segundo comunicado da organização, o convite aos agrupamentos corais surge pela vontade de "tornar este espetáculo ainda mais memorável para a cidade que o acolhe".

A promotora pretende "valorizar e envolver a comunidade, proporcionando aos talentos da região a oportunidade única de partilhar o palco com o tenor mais aclamado do mundo".

No total, são mais 80 vozes que se juntam a Bocelli num coro especial, num espetáculo em que atuará também a Orquestra das Beiras.

"Em 2021, quando promovemos o concerto de Bocelli em Coimbra, lançámos um desafio aos coros locais e o resultado foi um enorme êxito, fazendo com que, em 2023, se tivesse repetido a experiência na Meo Arena em Lisboa", recorda o diretor da MOT, Tiago Castelo Branco.

Citado no comunicado, o responsável explica que "à formação já existente [de Coimbra] quis-se juntar coralistas de Leiria, dando-lhes a merecida experiência de participarem neste concerto. Tenho a certeza de que este grande coro irá proporcionar um espetáculo memorável".

A iniciativa visa "acrescentar uma dimensão ainda mais especial ao evento, criando um momento de partilha e comunhão através da música".

