Os dados indicam o menor número de mortes violentas registado na série histórica do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que recolhe os dados desde 2007, e do Monitor da Violência, que compila os números desde 2018, usados no levantamento do G1.

Segundo os dados divulgados, porém, no último trimestre do ano passado houve subida de 6,5% nos assassínios, o que pode significar o fim do ciclo de baixa.

Especialistas consultados pelo G1 apontaram diversos fatores para justificar os indicadores de violência em queda no Brasil nos últimos anos, entre eles as políticas públicas estaduais mais assertivas, mudança nas dinâmicas dos grupos criminosos e a aplicação de mais recursos disponíveis para o setor da segurança pública.

Em termos regionais, o levantamento indicou que um pouco mais de metade (14) dos 27 estados brasileiros teve um aumento na violência no ano passado.

Os estados brasileiros com maior número de mortes violentas a cada 100 mil habitantes em 2022 foram Pernambuco (35,3), Bahia (34,2), Alagoas (33,5), Amazonas (33,5) e Ceará (32,2).

CYR // JH

Lusa/Fim