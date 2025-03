"The Fittipaldi Collection" marca "a estreia absoluta mundial desta coleção, que nunca saiu do Brasil até agora", referiu o Museu do Caramulo numa nota de imprensa enviada hoje à agência Lusa.

A exposição promete proporcionar aos visitantes "um mergulho profundo na carreira de um dos maiores ícones do automobilismo, reunindo verdadeiras relíquias da história do desporto motorizado".

"Esta é uma oportunidade única para conhecer e conectar com o piloto brasileiro e com uma das épocas douradas da Fórmula 1, eternizada na memória dos apaixonados pelo desporto".

Segundo o Museu do Caramulo, estarão expostos "os lendários Copersucar Fittipaldi, incluindo o FD01 de 1975, o primeiro carro da única equipa de Fórmula 1 da América Latina, desenhado com o apoio da EMBRAER -- um marco que celebra 50 anos em 2025".

"Também estarão em exibição o FD03 e o FD04, este último responsável pelo brilhante segundo lugar de Emerson no GP do Brasil de 1978, num feito histórico alcançado por uma equipa brasileira, que com Emerson Fittipaldi ao volante superou equipas como a Williams, a Lotus e a Brabham de Niki Lauda", acrescentou.

Na exposição podem também ser vistos "os magistrais Penske Indy PC-18 e PC-22, monolugares com os quais Emerson venceu as 500 Milhas de Indianápolis em 1989 e 1993, além de outras preciosidades, como o Williams March 711 de 1972 -- primeiro carro pilotado por José Carlos Pace na F1 --, os pace car de Indianápolis e até a famosa GMC Van, troféu da pole-position das Indy 500 de 1990".

O Museu do Caramulo adiantou que a mostra integra ainda "um conjunto inédito de troféus, capacetes, fatos e luvas de competição, incluindo os dois troféus exclusivos da Tiffany das 500 Milhas de Indianápolis, troféus de vitórias na Fórmula 1 e outros artigos históricos, todos pertencentes ao Museu Fittipaldi".

Para Emerson Fittipaldi, o facto de a coleção ser apresentada em Portugal representa "um momento muito especial".

"Estou muito feliz por ver os carros do Museu Fittipaldi expostos num local tão espetacular, que conheci durante o Caramulo Motorfestival. Espero que os meus 'irmãos' portugueses possam vivenciar de perto essa história e conhecer melhor a trajetória da Fórmula 1 no Brasil", referiu o também bicampeão das 500 Milhas de Indianápolis e campeão da IndyCar.

O Museu do Caramulo alberga no seu espólio uma coleção de automóveis, motos e bicicletas, outra de arte e uma terceira de brinquedos antigos, produz regularmente exposições temáticas e temporárias e organiza vários eventos.

AMF // SSS

Lusa/Fim