O MDI disse num comunicado que decidiu apresentar a candidatura presidencial do politólogo e fundador da organização, Nicmer Evans, "estando abertos à incorporação de outras organizações a esta proposta".

No documento, divulgado quinta-feira em Caracas, o MDI diz estar motivado pela "profunda convicção de que a sociedade venezuelana requer uma mudança profunda".

"Entramos no século XXI com a esperança de superar os graves desequilíbrios sociais da nossa nação, mas as grandes expectativas e anseios dos venezuelanos têm sido frustradas. Estamos perante o pior governo da nossa história, não apenas ineficiente e incapaz de canalizar o desenvolvimento nacional, mas também francamente retrógrado, autoritário e populista", explica.

Segundo o MDI, a Venezuela está perante "uma necessidade tão urgente de mudança, como a necessidade de responder aos grandes problemas materiais e de subsistência" dos venezuelanos, que "vivem sofrimentos terríveis devido à falta de alimentos, medicamentos, o colapso dos serviços públicos, a ausência de justiça e a violação dos direitos humanos".

"Cada dia mais [pessoas] caem na pobreza extrema", sublinha o documento, que refere ainda a existência de "novas formas de exclusão que ameaçam seriamente a dignidade humana".

O MDI diz ainda que apresenta "um projeto político que aspira governar o país de uma perspetiva democrática e inclusiva" e que "representa a capacidade de ouvir, o diálogo frutuoso com a sociedade e a projeção de propostas resultantes desse diálogo".

O movimento apelou aos venezuelanos para colocarem de lado os interesses pessoais, "para pensar e fazer tudo o que for necessário para fazer avançar" a Venezuela, construir um outro destino nacional, baseado na justiça social, liberdade, igualdade de oportunidades, solidariedade e participação.

"Um verdadeiro compromisso com os interesses das grandes maiorias esquecidas", concluiu.

Nicmer Evans nasceu em Caracas, em 29 de abril de 1975, e foi militante do Movimento Quinta República (MVR, fundado pelo falecido Presidente Hugo Chávez) e depois militou também no Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV, o partido do Governo).

Em 2013 criticou o Governo do Presidente Nicolás Maduro e abandonou o PSUV para passar a fazer parte do partido Maré Socialista, do qual foi um dos principais porta-vozes. Em 2017 fundou o Movimento Democracia e Inclusão.

Atualmente dirige o portal web de notícias Punto de Corte.

Em 14 de maio, a Plataforma Unitária Democrática (Puede), que agrupa os principais partidos opositores venezuelanos, anunciou que iria a eleições primárias em 2023 para eleger um candidato único opositor para as presidenciais de 2024.

FPG // VQ

Lusa/Fim